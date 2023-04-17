TBMM Başkanı Şentop: TOGG, Türkiye için gurur, iftihar meselesi

TEKİRDAĞ'da düzenlenen iftar programına Togg marka makam otomobili ile gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi bir marka olarak çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır, Türkiye için bir gurur meselesi, bir iftihar meselesi" dedi.

TEKİRDAĞ'da düzenlenen iftar programına Togg marka makam otomobili ile gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi bir marka olarak çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır, Türkiye için bir gurur meselesi, bir iftihar meselesi" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin Kadir Gecesi'nde sahil dolgu alanında düzenlediği 10 bin kişilik iftar programına katıldı. İftara Togg marka makam otomobili ile gelen Şentop'u Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, karşıladı. Togg otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Otomobilin başında gazetecilere açıklama yapan Şentop, şunları söyledi:

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Şentop'a, iftar programlarına katkıları nedeniyle plaket takdim etti.