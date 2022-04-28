Tekirdağ Büyükşehirden Toplu Taşıma Esnafına Destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına destek olmak için harekete geçti. Bu kapsamda başta akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve diğer maliyetler nedeniyle sıkıntılı günler geçiren toplu taşıma esnafına destek olmak için Özel Toplu Taşıma Otobüsü sahiplerine 1.800 TL aylık destek ödemesi yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve diğer maliyetler nedeniyle toplu taşıma esnafına destek olmak için Özel Toplu Taşıma Otobüsü sahiplerine 1.800 TL aylık destek ödemesi yapacak.

"AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR VE DİĞER MALİYETLER TOPLU TAŞIMA ESNAFIMIZIN ZOR GÜNLER GEÇİRMESİNE SEBEP OLMAKTADIR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak özel toplu taşıma esnafının yanında olduklarını belirten Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Başta akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve diğer maliyetler toplu taşıma esnafımızın zor günler geçirmesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımıza verilen toplu taşıma hizmetinin aksamaması ve zor durumda olan esnafımızın mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla TETUS Yönetmeliği kapsamında Elektronik Ücret Toplama Sistemine entegre vaziyette toplu taşıma hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Otobüsü sahiplerine, Elektronik Ücret Sistemi kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda 15 gün ve üzerinde çalışanlara 6 ay süre ile aylık 1.800 TL destek ödemesi yapılacaktır. İlk ödemeler bugün itibariyle esnaflarımızın hesaplarına yatırıldı. Toplu taşıma esnafımıza hayırlı olsun" dedi.