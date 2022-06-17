Tekirdağ Büyükşehir'den Nusratlı Mahallesi'nde Kadınlar Buluşması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Kadınları Derneği iş birliği ile Süleymanpaşa'nın Nusratlı Mahallesi'nde "Kadınlar Buluşması" etkinliği düzenledi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşmacılar Prof. Dr. Gamze Varol, Av. Meral Özdemir ve Psikolog Meltem Şentürk, katılımcılara, genel sağlık, kadınların hakları ve kadına yönelik şiddet konularında bilgiler verdi, soruları cevapladı.

"KADINLARIN TOPLUMDA DAHA FAZLA YER ALMASI İÇİN ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı adalet ve eşitliği temel alan bir anlayışla yürütüyoruz. Bu kapsamda kadınların toplumda daha fazla yer alması için önemli projeleri hayata geçirdik. Kadın Danışma Merkezlerimiz bu projelerimizden en önemlileridir. Ben, 29 Ekim Kadınları Derneği ile birlikte düzenlediğimiz bu önemli etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel