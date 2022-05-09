Tekirdağ Büyükşehir'den Çerkezköy İlçesine 800 Ton Sıcak Asfalt Serildi - Haberler

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Tekirdağ Büyükşehir'den Çerkezköy İlçesine 800 Ton Sıcak Asfalt Serildi

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Tekirdağ Büyükşehir'den Çerkezköy İlçesine 800 Ton Sıcak Asfalt Serildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Çerkezköy İlçesinin Malkoçoğlu caddesinde başlatılan BSK sıcak asfalt yol yapım çalışmaları tamamlandı. 400 metre uzunluğa, ortalama 10 metre genişliğinde sahip olan caddede toplam 800 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

"CADDEMİZİN VATANDAŞLARIMIZA VE İLÇEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 2022 faaliyet programı kapsamında yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Çerkezköy ilçemizde BSK sıcak asfalt çalışmalarını tamamladığımız Malkaçoğlu Caddemizin vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Yerel, Haberler

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