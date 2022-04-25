Tekirdağ Büyükşehir'den Çerkezköy'de 1500 Ton Sıcak Asfalt Serimi - Haberler

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Tekirdağ Büyükşehir'den Çerkezköy'de 1500 Ton Sıcak Asfalt Serimi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Tekirdağ Büyükşehir'den Çerkezköy'de 1500 Ton Sıcak Asfalt Serimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çerkezköy ilçesinde başlatılan sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çerkezköy ilçesinde başlatılan sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve yapım çalışmaları kapsamında Çerkezköy ilçesinin Vatan, Güveniş, Hükümet ve İstasyon Caddeleri'nde başlatılan BSK sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışma kapsamında toplamda 1500 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "2022 faaliyet programı kapsamında il genelindeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çerkezköy'de sıcak asfalt yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığımız caddelerimizin vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Yerel, Haberler

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