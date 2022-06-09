Tekirdağ Büyükşehir, Çölyak Hastalarına Desteğini Sürdürüyor - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla, piyasada zor bulunan, yüksek fiyatlara satılan glutensiz gıda ürünlerinden oluşturduğu özel gıda paketlerinin dağıtımını sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü tarafından Çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla 2015 yılında 25 vatandaşla başlatılan gıda yardımları, Mayıs 2022 itibari ile 215 vatandaşla devam ediyor.

Çölyak hastalarına destek olmaya devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Toplumun tüm kesimlerini kapsayan geniş bir hizmet yelpazemiz var. Özel durumları gereği ömür boyu diyet zorunluluğu olan Çölyak hastalarımız için hazırladığımız glutensiz gıdalardan oluşan özel gıda paketlerimizin dağıtımına devam ediyoruz. 2022 Yılı Mayıs ayı sonu itibari ile 853 Çölyak Gıda Yardım Paketi dağıtımı yapıldı. 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz dağıtımlarda ise toplam 9.178 gıda yardım paketini hastalarımıza ulaştırdık. Bundan sonra da Çölyak hastalarımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlıklar aracılığı ile dağıtımını yaptığı Çölyak Gıda Yardım Paketinde; 3 paket Glutensiz Un (1 kg'lık), 1 paket Glutensiz Makarna (400 gr'lık), 1 paket Glutensiz Erişte (125 gr'lık), 1 paket Glutensiz Bulgur (400 gr'lık), 1 paket Glutensiz Arpa Şehriye (400 gr'lık), 1 paket Glutensiz Bisküvi (85 gr'lık) ve 1 paket Glutensiz Mısır İrmiği (250 gr'lık) bulunuyor.

ANKA / Yerel