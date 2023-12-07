Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu İlk Çocuk Oyunu 'Midas'ın Kulakları' ile Prömiyer Yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara yönelik ilk oyunu olan 'Midas'ın Kulakları' ile prömiyer yaptı. Oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük beğeni topladı.

Kurulmasının ardından sahneye koyduğu 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' ve 'Karmakarışık' adlı oyunlarla Tekirdağlı sanatseverlerin gönlünde taht kuran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk çocuk oyunu olan ' Midas'ın Kulakları' ile prömiyer yaptı.

Şehrin kültürel yapısına katkı sağlamak, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, kentimizi ulusal ve uluslararası alanda kültür sanat faaliyetleri açısından özel bir konuma getirmek ve sanat üretiminde yüksek standardı yakalamak amacıyla kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk çocuk oyunu olan ' Midas'ın Kulakları' ile çocukların karşısına çıktı.

ŞEHİR TİYATROSUNUN İLK ÇOCUK OYUNU ÇOCUKLARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde ilk gösterimi gerçekleştirilen oyun, çocukların büyük beğenisini kazandı. Çocuklar aileleri ile birlikte oyunu büyük bir keyifle izledi. Konusunu Frig mitolojisinden alan oyunda, Kral Midas'ın tanrılara özenmesi ve kendisini yarı tanrı olarak kabul etmesi sonucu gülünç duruma düşmesi anlatılmaktadır. Masalda Tanrı Apollon Midas'ı eşekkulaklarıyla cezalandırır; oyunda ise Midas, kulaklarından duyduğu utancı yener, hatta onları bir ayrıcalık, üstünlük olarak görmeye başlar, ne var ki halkın gözünde yarı-tanrılaşarak Apollon'u yeneceği sırada kulaklarının küçülmesi yüzünden halkın alay konusu olarak Apollon'a yenilir. Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunun Yönetmenliğini Umut Toprak yapıyor.

"ŞEHİR TİYATROMUZ OYUN PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Şehir Tiyatrosunun oyun portföyünü genişlettiğini ve çocuklara yönelik ilk oyununu da sahnelediğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: "Tüm sanat dallarını kapsamaya çalışan, bireysel ve toplumsal değerleri temel alan özgün sanat eserleri üretmek üzere her zaman güzeli ve iyiyi aramak için yola çıkan ve her durumda köklerinden beslenip evrensele ulaşmak için devamlı gelişmeyi amaçlayan bir sanat kurumu olmasını hedeflediğimiz Şehir Tiyatromuz ilk çocuk oyunu ile artık çocuklarımıza da hitap ediyor. Çocuklarımız ve aileleri ilk çocuk oyunumuz olan 'Midas'ın Kulakları' oyununu büyük bir keyifle izlediler. Şehir Tiyatromuz kurulduğu günden bu yana hem ödüllere doymuyor hem de sahnelediği tüm oyunlarla izleyicilerin takdirini kazanıyor. İlk çocuk oyunumuzun hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir süreç temenni ediyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Midas'ın Kulakları" adlı çocuk oyunu her salı saat 14: 00'de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak. Vatandaşlar, bilet temini ve oyun programı için biletinial.com internet adresinden bilgi edinebilecekler.