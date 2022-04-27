Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Fidan Dikme Etkinliği - Haberler

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Fidan Dikme Etkinliği

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Fidan Dikme Etkinliği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEMA Vakfı iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEMA Vakfı iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte fidan diktie

Süleymanpaşa ilçesindeki eski çöplük alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışmalarda doğayı korumayı öncelikli hedef haline getirdiklerini belirterek, "Ülkemizde ve dünyada rahat nefes almak için doğayı korumalıyız. Doğa olmazsa gelecek olmaz. Bugün burada öğrencilerimiz ile birlikte bu güzel etkinliği düzenlediğimiz için çok mutluyum" dedi.

Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından çam fidaları toprak ile buluşturuldu.

Etkinlik, Başkan Kadir Albayrak'ın öğrencilere hediyelerini takdim etmesi ile son buldu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tekirdağ, Yerel, Haberler

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