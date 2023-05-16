Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Halka 35 Bin Domates Fidesi Dağıtacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu’da düzenlenen Doğada Yaşam Kamp ve Karavan Fuarı’nda, halka 35 bin adet domates fidesi dağıtacak. Bugün ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda, 19 Mayıs’a kadar ziyaretçilere domates fidesi dağıtımı yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'da düzenlenen Doğada Yaşam Kamp ve Karavan Fuarı'nda, halka 35 bin adet domates fidesi dağıtacak. Bugün ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda, 19 Mayıs'a kadar ziyaretçilere domates fidesi dağıtımı yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 16-21 Mayıs'ta Çorlu'da düzenlenen Doğada Yaşam Kamp ve Karavan Fuarı'na katıldı. "Fide Bizden Üretim Sizden" sloganıyla hayata geçirilen, vatandaşların bahçe ve balkonlarında toprakla buluşmalarını teşvik eden proje kapsamında vatandaşlara 35 bin fide dağıtılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

" Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunu oluşturan en önemli öğelerin arasında bulunan tarım ve hayvancılığa destek olmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Daha önce Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa Ziraat Odaları ile protokol yaparak Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Proje'mizi uygulamaya koyduk. Proje kapsamında üreticilerimize 278 bin domates fidesi dağıttık. Bugün de vatandaşlarımızın doğayla daha da yakınlaşması, bahçe ve balkonlarında toprakla buluşmalarını sağlamak amacıyla Çorlu'da düzenlenen Doğada Yaşam Kamp ve Karavan Fuarı'nda standımızı açarak vatandaşlarımıza domates fidesi dağıtacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak 'Fide bizden üretim sizden' diyerek 16-21 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak olan Doğada Yaşam Kamp ve Karavan Fuarı'nda 19 Mayıs'a kadar vatandaşlarımıza toplam 35 bin domates fidesi dağıtacağız."