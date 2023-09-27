Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan Özlem Çerçioğlu'na Ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Albayrak, Çerçioğlu'nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Albayrak'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.