Tekirdağ Belediye Başkanı Albayrak Gazilerle Buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Tekirdağ genelinde yaşayan gaziler ve ailelerine yemekli bir davet düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının da sahne aldığı yemek davetinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazilerle bir araya geldi.

ALBAYRAK: "GAZİLERİMİZ VATANSEVERLİĞİN VE KAHRAMANLIĞIN YAŞAYAN ABİDELERİDİR"

Programda bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşayan şanslı bir cumhuriyet nesliyiz. Biz Türkler, vatan sevgisini her şeyden üstün tutan bir milletiz. Milletimizin medarı iftiharı olan gazilerimiz vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Sizler, yurdumuzun her karış toprağında, vatanımızı, bayrağımızı, kutsal değerlerimizi ve milletimizin bekasını korumak için tarihsel bir sorumluluk üstlendiniz. Bizler ulus olarak, aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesinde tarih sahnesindeki varlığımızı sürdürüyoruz. Cennet vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan siz değerli gazilerimize karşı hiçbir zaman ödenemeyecek vefa borcumuz var. Bu itibarla birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için bugün burada bir araya geldik. Engin bilgi birikiminiz ve tecrübelerinizden feyz alacağımız bu programda, varsa sorunlarınıza çözüm üretmek isteriz. İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı; büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" sözünü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak rehber edindik. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kurmuş olduğumuz Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde yapacağımız çalışmalarla siz değerli gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum."

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün de katıldığı programda Başkan Albayrak Vali Soytürk ile birlikte masaları tek tek ziyaret ederek yemeğe katılan gazilerle ve onların aileleri ile sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Programa Vali Soytürk ve Başkan Albayrak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı İsa Karadağ ile çok sayıda gazi ve aileleri katıldı.