Tekirdağ, Baharı Hıdırellez Kahvaltısı ile Karşıladı

TEKİRDAĞ (ANKA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez Bayramı'nı düzenlediği kahvaltı etkinliği ile kutladı.

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, dileklerini denize attıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Hıdırellez Kahvaltısı'nda buluştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, Hıdırellez'in kendilerine huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

"HIDIRELLEZ GÜNÜ'NÜN, SAĞLIK, MUTLULUK, BOLLUK VE BEREKET GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Başkan Albayrak, "Türk dünyasının kültür, gelenek ve göreneklerinden baharın müjdeleyicisi olan Hıdırellez, Hz. Hızır ile İlyas Peygamber'in bir araya geldikleri, baharın gelişini müjdeleyen gün olarak kabul edilmektedir. Geçmişle geleceğimiz arasında önemli bir köprü görevini yerine getiren, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan Hıdırellez, toplumumuzun kaynaşmasına, huzurunun artmasına vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın ve güzel günlerin müjdecisi olan Hıdırellez Günü'nün, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.