Tek oğlu 15 Temmuz'da şehit düşmüştü...O babadan yürek dağlayan sözler: "Öpmeye kıyamıyordum"

KIRIKKALE - Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde saldırısında doğum gününde şehit düşen PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Kıyamıyordum, tek oğlumdu. Buralarından öpüyordum. Yüzünden öpmeye kıyamıyordum. Allah'ım daha çok seviyormuş yanına aldı" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, sohbet ettiği şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Protokol üyeleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kabri başında bulunan annesi Hamide ve babası İsmail Yorulmaz'a baş sağlığı diledi.

Şehit babası İsmail Yorulmaz, "Kıyamıyordum, tek oğlumdu. Buralarından öpüyordum. Yüzünden öpmeye kıyamıyordum. Allah'ım daha çok seviyormuş yanına aldı. Memleketimize yapılan en büyük saldırı. Bunu evlatlarımız gelecek nesillerimiz unutmaması lazım" dedi.

Anma programına Tekbıyıkoğlu, Saygılı ve Durmuş'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.