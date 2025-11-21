Haberler

Tek Enerji'den Hatay'a Güneş Enerji Santrali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tek Enerji, Hatay'da gerçekleştirdiği Emlak Konut projesi kapsamında, 26 blok konutta çatı tipi güneş enerji santrali (GES) kurulumuna başladı. Proje, bölgenin enerji altyapısını sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Hatay'da çatı tipi GES kurulumuna başlayan Tek Enerji bölgenin enerji altyapısını daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Yurtiçi ve uluslararası arenada hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle dikkat çeken Tek Enerji, Hatay'da gerçekleştirilen Emlak Konut projesi kapsamında yeni bir güneş enerji santrali (GES) kurulumuna başladı. Bölgenin yeniden ayağa kaldırıldığı süreçte, yaşam alanlarının enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sunan yatırım; 26 blok konut çatısında kurularak toplam 500 kW kurulu güç sağlayacak. Tek Enerji, GES uygulamasıyla konut projelerinde sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı, uzun vadeli verimlilik ve maliyet avantajı kazandırmayı hedefliyor.

"Bölgenin enerji dönüşümünde yer almaktan gurur duyuyoruz"

Tek Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civelek, bölgenin toparlanma sürecine katkı sağlamanın önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kaldırılan Hatay'da, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Deprem sonrası kurulan güvenli ve modern yaşam alanlarının sürdürülebilir ve güçlü bir enerji altyapısıyla desteklenmesi de büyük önem taşıyor." dedi.

Kurulumuna başladıkları GES projesi yatırımının bölgeye sağlayacağı etkilerden bahseden Hüseyin Civelek, "Temel amacımız yalnızca bir enerji yatırımı değil; bölge sakinlerine daha güvenli, daha kesintisiz ve daha ekonomik bir enerji altyapısı sunarak kalıcı bir değer üretmek. Kurulumuna başladığımız projemizle enerji maliyetleri uzun vadede önemli ölçüde azalacak, aynı zamanda kesintilere karşı daha dirençli bir yapı oluşacaktır. Tek Enerji olarak bölgedeki enerji dönüşümünün bir parçası olmak bizim için hem sorumluluk hem de gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.