Tek Enerji'den Hatay'a Güneş Enerji Santrali

Hatay'da çatı tipi GES kurulumuna başlayan Tek Enerji bölgenin enerji altyapısını daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Yurtiçi ve uluslararası arenada hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle dikkat çeken Tek Enerji, Hatay'da gerçekleştirilen Emlak Konut projesi kapsamında yeni bir güneş enerji santrali (GES) kurulumuna başladı. Bölgenin yeniden ayağa kaldırıldığı süreçte, yaşam alanlarının enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sunan yatırım; 26 blok konut çatısında kurularak toplam 500 kW kurulu güç sağlayacak. Tek Enerji, GES uygulamasıyla konut projelerinde sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı, uzun vadeli verimlilik ve maliyet avantajı kazandırmayı hedefliyor.

"Bölgenin enerji dönüşümünde yer almaktan gurur duyuyoruz"

Tek Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civelek, bölgenin toparlanma sürecine katkı sağlamanın önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kaldırılan Hatay'da, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Deprem sonrası kurulan güvenli ve modern yaşam alanlarının sürdürülebilir ve güçlü bir enerji altyapısıyla desteklenmesi de büyük önem taşıyor." dedi.

Kurulumuna başladıkları GES projesi yatırımının bölgeye sağlayacağı etkilerden bahseden Hüseyin Civelek, "Temel amacımız yalnızca bir enerji yatırımı değil; bölge sakinlerine daha güvenli, daha kesintisiz ve daha ekonomik bir enerji altyapısı sunarak kalıcı bir değer üretmek. Kurulumuna başladığımız projemizle enerji maliyetleri uzun vadede önemli ölçüde azalacak, aynı zamanda kesintilere karşı daha dirençli bir yapı oluşacaktır. Tek Enerji olarak bölgedeki enerji dönüşümünün bir parçası olmak bizim için hem sorumluluk hem de gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı. - BURSA