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TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

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TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Sohbet eden Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve Vali Hüseyin Aksoy, görüşmesi sonrası hatıra fotoğrafı çekindi.

TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Sohbet eden Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve Vali Hüseyin Aksoy, görüşmesi sonrası hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Eskişehir Kamu Yerel Politika Güncel Haberler

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