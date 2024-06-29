TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Sohbet eden Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve Vali Hüseyin Aksoy, görüşmesi sonrası hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR