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TEI Genel Müdürü Akşit, çalışanlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TEI Genel Müdürü Akşit, çalışanlarla bir araya geldi

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Eskişehir Kampüsünde çalışanlarla bir araya geldi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - TUSAŞ Motor Sanayii ( Teı ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Eskişehir Kampüsünde çalışanlarla bir araya geldi.

Etkinliği, Ankara, İstanbul, ve Gebze ofislerinde bulunan 2 binin üzerinde çalışan canlı bağlantıyla takip etti. Düzenlenen etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Akşit, TEI'nin güncel faaliyetlerindeki gelişmeleri, insan kaynakları alanında devreye aldıkları yenilikleri ve şirketin yakın geleceğe dair hedeflerini paylaştı. Geçen senenin değerlendirmesini de yapan Akşit, "Hep beraber ülkemizin havacılık endüstrisine ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. Projelerimizin tamamında gayretlerinizle çok iyi yerlere geldik, gelmeye devam edeceğiz. Gücün Kaynağı TEI'yiz. Güçlüyüz çünkü büyük bir aileyiz, güçlüyüz çünkü sizinle birlikteyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

TEI Genel Müdürü Akşit, çalışanlarla bir araya geldi

TEI Genel Müdürü Akşit, çalışanlarla bir araya geldi

TEI Genel Müdürü Akşit, çalışanlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Ankara, Gebze, TEI, Yerel, Haberler

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