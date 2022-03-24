TEGV Muradiye Öğrenim Birimi gönüllüleriyle buluştu

MURADİYE, VAN (İHA) - TEGV Van Muradiye Öğrenim Birimi, ilkbahar etkinlik dönemi için gönüllüleriyle buluştu.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ilköğretim çağı çocuklarına nitelikli eğitim desteği veren TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, yeni etkinlik dönemi hazırlıkları çerçevesinde gönüllü toplantılarını gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar 466 gönüllünün desteğiyle 26 bin 655 çocuğa ulaşan Muradiye Öğrenim Biriminde çok sayıda çocuk etkinliklerden faydalanabiliyor. Mevcut ve yeni katılan gönüllüleri ile bir araya gelen Muradiye Öğrenim Birimi, ilkbahar etkinlik dönemi planlamaları üzerine çalıştı. Muradiye Öğrenim Birimi, ayrıca gönüllülerine sağladıkları desteklerden ötürü armağanlarını takdim edip teşekkür etti. - VAN