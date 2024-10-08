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TEDxErciyesKoleji Konferansı'nda Büyük Düşünmenin Gücü Vurgulandı

TEDxErciyesKoleji Konferansı'nda Büyük Düşünmenin Gücü Vurgulandı
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Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEDxErciyesKoleji konferansının başarılı geçtiğini ve gençlere ilham verecek konuşmalar yapıldığını açıkladı. Konferansa 1,255 katılımcı rekor sayıda katıldı.

Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEDxErciyesKoleji konferansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konferansın büyük düşünmenin gücünü yansıtan kişiler ve bu kişilerin yapmış olduğu ilham verici konuşmalarıyla gençlere farklı bir bakış açısı kazandırdığını vurgulayan Başyazıcıoğlu, bu bakış açısının eğitim ve öğretimin en temel unsurlarından olması gerektiğini kaydetti.

Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, TEDxErciyesKoleji Konferansının kurum genel müdürü Erdem Örnek'in lisansör ve organizatörlüğünde bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini ve bin 255 katılımcıyla rekor kırıldığını hatırlattı. "THINK BIG" (Büyük Düşün!) sloganıyla yola çıkan TEDxErciyesKoleji konferansını 45 kişilik öğrenci ekibi ve koordinatörlerinin uzun soluklu çalışmaları sonucunda düzenlediklerini ve başarılı bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başyazıcıoğlu, "Türkiye'nin önde gelen siber güvenlik düşünce kuruluşu CyberThink'in Başkanı Mahir YÜKSEL; gençlerin eğitimi ve sosyal aktiviteleri üzerine yoğun olarak çalışan, Münazara Hitabet Derneği Başkanı ve "Okuldışı" ile "Organize Deliler" gibi gençlik hareketlerinin kurucusu Yavuz YİĞİT; birçok üniversite, okul ve kuruluşta seminer ve konferanslar veren Yazar ve Eğitimci Dr. Anooshirvan MİANDJİ; Masal Terapisi, Oyun Terapisi, Aile, Evlilik ve İlişki Danışmanlığı eğitimleriyle tanınan Eğitimci ve Yazar Dilek CESUR gibi çok önemli isimleri TEDXErciyes Koleji konferansında ağırladık. Konuşmacılarımız; katılımcılara büyük düşünmenin gücünü, hayatta ne istediğini bilen insanların başarıya ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu kendi tecrübelerinden yola çıkarak anlattılar. Bu ilham verici konuşmalarla başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcıların ufuklarına yeni pencereler açmayı hedefliyoruz" dedi.

Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, TEDxErciyesKoleji konferansını her yıl düzenleyerek ilham vermeye ve öğrencilere yeni bakış açıları kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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