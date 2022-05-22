Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı

Adıyaman'da, yaralı halde bulunan ve tedavi ettirilen nesli tehlikede olan küçük akbaba, doğaya salıverildi.

Adıyaman'da, yaralı halde bulunan ve tedavi ettirilen nesli tehlikede olan küçük akbaba, doğaya salıverildi.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen nesli tehlikede olduğu belirtilen küçük akbaba, burada tedavi altına alındı. Bir süre tedavi edilerek sağlığına kavuşan küçük akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleşim alanına uzak bir bölgede doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title