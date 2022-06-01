Tedavisi tamamlanan şahin özgürlüğe kanat açtı - Haberler

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Tedavisi tamamlanan şahin özgürlüğe kanat açtı

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
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Tedavisi tamamlanan şahin özgürlüğe kanat açtı Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Kanatlarında kırık olan şahini tedaviden sonra misafir ettik" Bilecik'te kanadından yaralı halde bulunan ve tedavinin ardından iyileşen şahin, özgürlüğe kanat açtı.

Tedavisi tamamlanan şahin özgürlüğe kanat açtı

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;

"Kanatlarında kırık olan şahini tedaviden sonra misafir ettik"

BİLECİK - Bilecik'te kanadından yaralı halde bulunan ve tedavinin ardından iyileşen şahin, özgürlüğe kanat açtı.

Başta sokak hayvanları olmak üzere birçok yaban hayvanının da ağırlanıp tedavi edildiği Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin son konuğu yaralı şahin oldu. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaralı halde Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı şahin, tedavi edilerek doğal ortamına salındı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi çalışmalarının devam ettiği bilgisini vererek, "En son tesisimize getirilen yaralı Şahin'i tedavi altına aldık. Kanatlarında kırık olan şahini tedaviden sonra misafir ettik. Uçabilir duruma geldikten sonra şimdi doğal ortamına salıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

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