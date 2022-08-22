Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Aydın'ın Söke ilçesinde geçtiğimiz ay çıkan orman yangınında yaralanan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü tarafından bulunarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu'na teslim edilen kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde geçtiğimiz ay çıkan orman yangınında yaralanan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü tarafından bulunarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu'na teslim edilen kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Geçtiğimiz ay Argavlı Mahallesi'nde başlayan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi ile 15 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 hektar zirai alan, 50 hektar ormanlık alan olmak üzere 100 hektar alanda etkili olurken, birçok hayvan da zarar gördü. Bazı hayvanların telef olduğu yangında bazıları ise DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yangın sonrası yangın sahasında yaban hayvanı kontrolü yapan DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kızıl şahin yaralı olarak bulundu. Kızıl şahini koruma altına alan ekipler hayvana ilk müdahaleyi yaparak tedavisi için ADÜ Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu'na teslim etti. ADÜ Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu tarafından yaklaşık 20 gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kızıl şahin doğaya salındı.

Konuyla ilgili DKMP Aydın Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Söke İlçesi, Argavlı Mahallesi'nde gerçekleşen orman yangınından zarar gören kızıl şahin, yangın sahasında yaralı yaban hayvanı kontrolü yapan ekiplerimizce bulunmuş ve ilk müdahalenin ardından tedavisi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu'na getirilmişti. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan Kızıl şahin'in doğaya salımını; tedavi sürecinde yoğun çaba sarf eden Veteriner Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirdik" denildi. - AYDIN