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Tedavisi tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

Yerel Haberler

Tedavisi tamamlanan 6 leylek doğaya salındı

Kayseri'de bakıma muhtaç halde bulunan yaralı 6 leylek, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kayseri'de bakıma muhtaç halde bulunan yaralı 6 leylek, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç ve yaralı olarak bulunan ve Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne tedavi ve bakımları için teslim edilen 6 leylek, sağlıklarına yeniden kavuşunca doğaya salıverildi. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavileri tamamlanan leylekler, ekipler tarafından bulundukları yer olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'na bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Yerel Haberler

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