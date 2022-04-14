Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden, Show TV'de uzun yıllar boyuncu kameraman ve kamera servis şefi olarak görev yapan tecrübeli kameraman Ediz Alıç, Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden, Show TV'de uzun yıllar boyuncu kameraman ve kamera servis şefi olarak görev yapan tecrübeli kameraman Ediz Alıç, Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Show TV'de uzun yıllar boyuncu kameraman ve kamera servis şefi olarak görev yapan tecrübeli kameraman Ediz Alıç kalp krizi geçirerek geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Alıç, Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze ile sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye medya camiasından birçok meslektaşı ve yakınları katıldı. Eşi, kız kardeşi Deniz Alıç Ural ve yakınları taziyeyi kabul etti. Kameraman Ediz Alıç'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Çavuşbaşı Baklacı Mezarlığına götürüldü.

Hayatını kaybeden kameraman Ediz Alıç'ın kız kardeşi Deniz Alıç Ural, "Canım abim, canımız gitti. Çok genç bir ölüm oldu. Çok başarılıydı, projeleri vardı. Çok iyi bir insandı. Allah geride kalan eşine, bize, hepimize sabırlar versin diyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

Tecrübeli kameraman Ediz Alıç son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmara İlahiyat Camii, Kalp Krizi, Cenaze, Yerel, Haberler

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