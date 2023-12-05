TDV Gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nde Etkinlik Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 'Dünya Gönüllüler Günü' olması sebebiyle TDV gönüllüleri ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. TDV Genel Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, deprem bölgesinde TDV Gönüllülerinin yardım çalışmalarına dikkat çekildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Dünya Gönüllüler Günü" olması sebebiyle TDV gönüllüleri ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Dünya Gönüllüler Günü" çerçevesinde TDV gönüllülerini ağırladı. TDV Genel Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, deprem bölgesinde TDV Gönüllülerinin yardım çalışmalarına dikkat çekildi. Etkinliğe TDV Genel Müdürü İzani Turan, Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve TDV gönüllüleri katıldı.

Turan etkinlikte gönüllülerle sohbet etti. Sohbetinde TDV'nin gönüllü sayısının kayıtsız olan üyelerle birlikte 100 bine ulaştığını aktaran Turan, gönüllü olan kadınların önemini vurguladı. Yuvayı dişi kuşun yaptığını hatırlatan Turan, kadınların vatanı da yuva kıldığını söyledi.

"Depremde 2 milyon insana ulaştık"

TDV Genel Müdürü Turan, depremde gönüllülerin çok büyük bir rol oynadığını belirterek, "Deprem bölgesindeki emekleriniz ve gayretleriniz için Allah sizden razı olsun. Depremde 2 milyon insana ulaştık. Üzerinizdeki mavi yeleklerle hizmet ettiğiniz toplum size mavi melekler ismini taktı. Çaresiz insanların sizleri melek seviyesinde görmesi, size sığınması, size itimat etmesi madalyanın en yükseği, en güzeli. Devletimiz ve milletimiz var olsun, vatanımız ilelebet payidar olsun" diye konuştu.

Öte yandan Turan, gönüllülere yaptıkları çalışmalardan dolayı hediye takdim etti. - ANKARA