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TDV'den 20 İlde 1500 Yetime Kışlık Kıyafet Yardımı

TDV'den 20 İlde 1500 Yetime Kışlık Kıyafet Yardımı
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Türkiye Diyanet Vakfı, 'Unutursan Yetim Kalır' projesi ile 20 ilde bin 500 yetim çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı. Vakıf, ihtiyaç sahiplerine destek olma adına çeşitli projeler yürütüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında 20 ilde bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye genelinde yetimlere "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında mont, bot gibi kışlık kıyafet yardımı gerçekleştiriyor. Bu yardımların son etkinliği bugün 20 ilde gerçekleştirildi.

"Yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz"

Yardım faaliyetlerine katılan Pursaklar İl Müftüsü ve TDV Pursaklar Şube Başkanı Nihat Sevil, yaptığı açıklamada, "Ana gayemiz Hazreti Muhammed'in bir hadisinde 'Dul ve yetime kol kanat geren bir kişi ahirette beraberiz' buyuruyor. Şehadet ve orta parmağını birleştirerek 'yan yana ve beraberiz' buyuruyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu hadisi şerifin ışığında, yönlendirmesiyle yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vakfımız ülkemiz ve yurtdışında insanların ihtiyaçlarını karşılamayı vazife bilmiştir"

Sevil, "Vakfımız hem ülkemiz genelinde hem de yurtdışında insanların ihtiyaçlarını karşılamayı kendisine bir vazife bilmiştir. Bu konuda çok çeşitli projeler yürütülmektedir. Bunlardan bir tanesi de yetim olan çocuklarımızın kış ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onların arzu ettiği bir şekilde ne istiyorlarsa giyim hususunda destek olabilmek için kardeşlerimiz ile toplandık" diye konuştu.

"20 ilde bin 500 yetim çocuğumuzu giydirdik"

Sevil, "Bizler birer aracı ve emanetçiyiz. Kardeşlerimizin bağışlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. 20 ilde bin 500 yetim çocuğumuzu bu vesileyle giydirmiş olduk. Bu ilçemizde de kardeşlerimizi giydireceğiz" ifadesini kullandı.

İstedikleri kıyafetleri seçerek giyen yetimlerin mutluluğu ise yürekleri ısıttı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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