TDV çadır kentte kalan çocuklara okul seti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çadır kentte kalan çocuklara okul seti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çadır kentte kalan çocuklara okul seti dağıtımını gerçekleştirdi. Depremin ilk gününden itibaren sahada olan TDV ekipleri yemek dağıtımının ardından Ramazan Bayramı'nda da çocuklara ihtiyaç çantası hediye etti. Ekipler, çadırda kalan çocuklarla ilgilenip ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çantayı alan çocukların ise sevinci gözlerine yansıdı. Aileler, Vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Depremin ilk gününden itibaren görev yaptıklarını belirten Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Dışı Hayri Hizmetler Uzman Yardımcısı Muhamed Yorulmaz, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizler ilk günden itibaren sahadayız gerek gıda yardımı olsun gerek kıyafet yardımı olsun gerekli ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Bugünde yardımlarımız devam ediyor. Okulların açılması münasebetiyle pazartesi eğitim öğretim hayatı başlayacak. Çanta dağıtımı, bayram hediyesi olarak çocuklara takdim edeceğiz. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle bu yardımlarımızı Kahramanmaraş'ta bulunan çadır kentlerde gerçekleştiriyoruz. Bir nebze acılarını dindirebilmek için, onlara bir yararımızın ve faydamızın dokunabilmesi için bu yardımları iletmek için buradayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ