TDT Aksakallar Konseyi 'Haydar Aliyev ve Çağdaş Türk Dünyası' Konferansında buluştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye devletlerinin de katılımıyla "Haydar Aliyev ve Çağdaş Türk Dünyası" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 100. doğum günü dolayısıyla başkent Bakü'de "Haydar Aliyev ve Çağdaş Türk Dünyası" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Pakistan ve Gürcistan'dan önde gelen bilim insanları ve siyasi isimler başta olmak üzere Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov, Kazakistan TDT Aksakallar Konseyi Üyesi İkram Adırbek, Kırgızistan TDT Aksakallar Konseyi Üyesi Medethan Şerimkulov ile TDT Aksakal Konseyi KKTC üyesi Tansel Fikri katıldı. Azerbaycan milli marşı ile başlayan konferansta merhum cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in hayatının ve Türk dünyasının çağdaş ilişkilerinin yer aldığı videonun gösterimi yapıldı.

"En büyük arzumuz Türk dili konuşan devletlerle birlikte olmaktır"

Azerbaycan Aksakallar Konseyi Başkanı, milletvekili Eldar Guliyev gazetecilere yaptığı açıklamada, Haydar Aliyev'in 100 doğum yılını Türk devletleri ve dost ülkelerle birlikte kutlamak istediklerini belirterek, "Haydar Aliyev'in en önemli başarılarından biri Türk devletleri ile ilişkileri sağlamlaştırmasıydı. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'la ilişkileri geliştirdi. En önemlisi kardeş Türkiye ile ilişkileri geliştirdi. Kardeş Türkiye 90'lı yıllardan önce de bizi destekledi. Hem tahıl alımında problemlerimiz vardı ona yardımcı oldu hem de diğer meselelerde bize yardım etti. Haydar Aliyev'in en büyük arzusu işgal edilmiş topraklarımızın kurtarılmasıydı. İkinci arzusu ise Türk devletleri birliğinin oluşturulması ve Türkçe konuşan ülkelerin birbirine destek olmasıydı. Bizim en büyük arzumuz Türk dili konuşan devletlerle birlikte olmaktır. Bundan sonra her bir kurum, sadece Aksakallar Konseyi değil, diğer kurum ve kuruluşların da birliği kurulacaktır ve Türk halkları birbirinin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde artık tek millet, iki devlet değil, tek millet, 3 devlet olarak var olmaktadır"

TDT Aksakal Konseyi KKTC üyesi Tansel Fikri ise Azerbaycan'ın "Milli Kıbrıs" davasına her zaman destek olduğunu dile getirdi. Fikri, "Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda KKTC bayrağını ve Türkün varlığını şanla, şerefle taşımakta çok yardımcı olan bir ülkedir. Değerli Cumhurbaşkanı Aliyev'in kıymetli şahsında ve büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in 100. doğum gününde halkımızın en derin takdir ve şükran duygularını iletmek istiyorum. Öyle inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllardır, on yıllardır verdiğimiz bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi 1983 yılında tabi ki barış hareketiyle birlikte aslında bağımsızlığımızı tam olarak kazandık. Aşamalı olarak 83 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız, egemen bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu bağımsız ve egemen Türk devleti bir yerde, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde artık tek millet, iki devlet değil, tek millet, 3 devlet olarak var olmaktadır. Öyle ümit ediyorum ki dost ve kardeş Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin de aktif desteğiyle, enerjik desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğini, özgürlüğünü ve uluslararası alanda en az Güney Kıbrıs'taki Rum devleti kadar tanınmayı hak kazandığına ve dünya sahnesine Kıbrıs Rum devleti hangi esaslar içerisinde temsil ediliyorsa Kıbrıs Türk devleti de eşit ve aynı statüde, aynı şartlar altında temsil edilmesi lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı gerek Birleşmiş Milletlerde gerekse İslam ülkeleri devletlerinde gerekse Türk Devletleri Teşkilatı'nda layık olduğu yeri er geç alacaktır. Öyle inanıyorum ki yeni bir sayfa, yeni bir dönem başlamıştır Kuzey Kıbrıs Türk halkı için" ifadelerini kullandı. - BAKÜ