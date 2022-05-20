TDP Genel Başkanı Sarıgül af çağrısını yineledi - Haberler

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TDP Genel Başkanı Sarıgül af çağrısını yineledi

İhlas Haber Ajansı - Caner Sönmez - Yerel
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TDP Genel Başkanı Sarıgül af çağrısını yineledi Sarıgül : "Toplumsal barış affına ihtiyaç var" TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Metris Cezaevi önünde af çağrısını yineleyerek tüm siyasi partilerden destek istedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül af çağrısını yineledi

Sarıgül : "Toplumsal barış affına ihtiyaç var"

İSTANBUL - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Metris Cezaevi önünde af çağrısını yineleyerek tüm siyasi partilerden destek istedi. Sarıgül, "Cezaevlerinde 280 bin yatak kapasitemiz var. Şu anda 320 binin üzerinde tutuklu ve mahkum olduğu bilgileri bizlere ulaşmakta. Bu nedenle bir toplumsal barış affına ihtiyaç var" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri saat 12.30'da Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Sarıgül, cezaevi kapısında mahkum yakınlarıyla sohbet ederek dertlerini dinledi. Daha sonra basın açıklaması yapan Sarıgül, af çağrısını yineledi.

"Bir toplumsal barış affına ihtiyaç var"

9 Nisan'da af çağrısında bulunduğunu hatırlatan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "9 Nisan'dan sonra ülkemizin her noktasındaki cezaevlerini dolaşıyorum. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı ve acil yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular olduğu konusunda önemli duyumlar almaktayız. Cezaevlerinde 280 bin yatak kapasitemiz var. Şu anda 320 binin üzerinde tutuklu ve mahkum olduğu bilgileri bizlere ulaşmakta. Bu nedenle bir toplumsal barış affına ihtiyaç var" dedi.

Öte yandan, Sarıgül'ün basın açıklamasının ardından cezaevi önünde trafik kazası yaşandı. Kaza geçiren vatandaşların yanına giden Sarıgül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Yerel

Genel, Yerel, Haberler

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