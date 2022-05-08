TDP Başkanı Mustafa Sarıgül, Sincan Cezaevi'nin önünde yaptığı açıklamayla af çağrısında bulundu

ANKARA Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sincan Cezaevi'nin önünde yaptığı açıklamayla af çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sincan Cezaevi'nin önünde, pandemi nedeni ile açık cezaevlerinde izinleri 31 Mayıs'ta sona erecek 80 binin üzerinde mahkum için yeni af çıkarılması için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya madde bağımlılığından dolayı Eskişehir'de 6 yıldır cezaevinde yatan Alper Çakıray'ın annesi Ümmügül Gülsüm Çakıray da katıldı. Sarıgül, Çakıray'ı 'yılın annesi' ilan etti. TDP Başkanı Sarıgül, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "TDP olarak evladı cezaevinde olan Ümmügül Gülsüm Çakıray'ı yılın annesi olarak seçtik. Annemizin evladı şu anda Eskişehir'de cezaevinde yatmaktadır. Anne olmak zordur ama evladı cezaevinde olan bir anne olmak daha zordur. Anaların akılları hep evlatlarında ve çocuklarındadır. Annelerin cezaevinde çocukları varsa, gözleri hep arkada kalır" dedi.

"Toplumsal sorunlarımızın suçunu, sadece mahkumlara yükleyemeyiz"

Suçlulara intikam alınması gereken insanlar olarak değil, topluma kazandırılması gereken insanlar olarak bakılması gerektiğini savunan TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Toplumsal sorunlarımızın suçunu, mahkumlara sadece yükleyemeyiz. Onları inşallah ve inşallah affetmemiz lazım. Afla cezaevinden çıkacak olanlara da mutlaka yardımcı olmamız lazım. İş bulmalarına yardım etmeliyiz. İş bulana kadar onlara mutlaka yardım etmeliyiz. Psikolojik destek vermeliyiz. Toplumla bu evlatların barışmalarını sağlamalıyız" dedi. Sarıgül tarafından yılın annesi olarak ilan edilen Ümmügül Gülsüm Çakıray, söz konusu af çağrısı için Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek, "Allah'ım bütün evlatları annelerine kavuştursun" dedi.

Basın toplantısının ardından Mustafa Sarıgül, izinli hükümlülerle sohbet etti.