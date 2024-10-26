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TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu Fethiye'de Ziyarete Açılıyor

TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu Fethiye'de Ziyarete Açılıyor
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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu 29 Ekim Salı günü Fethiye İskelesi'nde halkın ziyaretine açık olacak. Etkinlik, deniz güvenliği ve sahil güvenlik çalışmaları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.

TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu, 29 Ekim Salı Günü Fethiye İskelesi'nde vatandaşların ziyaretine açılacak.

Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu 29 Ekim Salı günü halkın ziyaretine açılacak. Saat 09.00'dan 17.00'ye kadar Fethiye Şehir İskelesi'nde bulunacak olan bot, vatandaşlara ülkenin deniz güvenliğini sağlamada önemli bir rol üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi sunacak.

Bayram kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, bölge halkının ve özellikle çocukların denizcilik ve güvenlik konusunda farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Ziyaretçi kabulünde, botun iç kısımları ve ekipmanları hakkında bilgi verilecek ve katılımcılar sahil güvenlik mensuplarıyla tanışma fırsatı bulacak.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Fethiye halkını bu özel etkinliğe davet eden yetkililer, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun paylaşılmasının önemine dikkat çekerek tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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