TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri ve arama-kurtarma teçhizatları sevk ediliyor

Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar çıkarma gemileri ile deprem bölgelerine iş makinesi, jeneratör, arama-kurtarma teçhizatı, gıda, giyim, koruyucu ve sağlık malzemeleri sevk ediliyor.

Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar çıkarma gemileri ile deprem bölgelerine iş makinesi, jeneratör, arama-kurtarma teçhizatı, gıda, giyim, koruyucu ve sağlık malzemeleri sevk ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar çıkarma gemileri, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan iş makinesi, jeneratör, arama-kurtarma teçhizatı, gıda, giyim, koruyucu ve sağlık malzemelerini intikal ettiriyor. Ayrıca gemilerimizde bulunan toplam 50 sağlık personeli deprem bölgesinde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti de sağlayacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA