TCG Sancaktar gemisi İskenderun Limanı'na ulaştı Yerel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Sancaktar gemisinin, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı'na ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Sancaktar gemisinin, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı'na ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar gemisi, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı'na ulaştı. Ayrıca TCG SANCAKTAR tarafından nakledilen iş makineleri ve yardım malzemeleri de İskenderun Limanı'na indirildi" paylaşımında bulundu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı İskenderun Twitter Yerel Haberler

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