TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını - Haberler

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TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını

TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde demir attığı Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde demir attığı Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Çanakkale Deniz Savaşlarında destan yazarak düşman donanmasını bozguna uğratan Nusret Mayın Gemisi'nin birebir benzeri, 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde inşa edilmişti. Müze olarak kullanılan gemi Türkiye'nin çeşitli limanlarına giderek ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gölcük Donanma Komutanlığı'na getirilen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gölcük Belediyesi, bin 800 öğrenciyi okullarından otobüslerle alarak, Donanma Komutanlığı'na götürdü. Guruplar halinde kahramanlık destanı yazan gemiyi gezen öğrenciler, Çanakkale Savaşı hakkında da gemi personelinden bilgiler aldı. Tarihi anları sinevizyon eşliğinde heyecanla izleyen öğrenciler, ziyaret sonrasında Gölcük Belediyesi'ne ait araçlar ile okullarına götürüldü.

(Enes Azmak /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Gölcük, Mayıs, Müze, Yerel, Güncel, Haberler

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