TCG Nusret Müze Gemisi Ereğli'ye demirledi

TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Karadeniz Ereğli'ye geldi.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi ilçedeki Bozhane limanında halkın ziyarete açıldı. TCG Nusret Müze Gemisi 19 Mayıs tarihinde saat 13.30 ile 17.30, yarın ve Pazar günü ise 10.00 ila 12.00 ve 14.00 ile 17.00 saatlerinde halkın ziyaretine açık olacak. - ZONGULDAK