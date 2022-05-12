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TCG Nusret Mayın Gemisi Gölcük'e geliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TCG Nusret Mayın Gemisi Gölcük'e geliyor

TCG Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşlarında yaşanan kahramanlık mücadelelerini gençlere anlatmak için Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gelecek.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - TCG Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşlarında yaşanan kahramanlık mücadelelerini gençlere anlatmak için Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gelecek.

Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen TCG Nusret N 16 Mayın gemisi, inşa edildiği Gölcük Tersanesi'nde gençlerle buluşmaya geliyor. Gençlik Haftası çerçevesinde 16 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'da Gölcük Tersanesi limanına demir atacak olan Nusret Mayın Gemisi, güvertesini ziyaretçilerine açacak. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Donanma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte yüzlerce öğrenci, Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret ederek gemi ve I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşlarında verilen mücadele hakkında bilgilendirilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Kocaeli, Gölcük, Mayın, Yerel, Haberler

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