TCG BURGAZADA Gemisi İzmir Foça'da törenle karşılandı Yerel Haberler 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan TCG BURGAZADA, İzmir Foça'da tören ile karşılandı. FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan TCG BURGAZADA, İzmir Foça'da tören ile karşılandı. 1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası'nın güvenliği için gerçekleştirilen FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve 29 Aralık tarihinde Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile gerçekleştirilen Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan TCG BURGAZADA Foça'da düzenlenen törenle karşılandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Aralık İzmir Yerel Haberler

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