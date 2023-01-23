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TCG BURGAZADA Gemisi İzmir Foça'da törenle karşılandı

Yerel Haberler

TCG BURGAZADA Gemisi İzmir Foça'da törenle karşılandı

2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan TCG BURGAZADA, İzmir Foça'da tören ile karşılandı.

FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan TCG BURGAZADA, İzmir Foça'da tören ile karşılandı.

1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası'nın güvenliği için gerçekleştirilen FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve 29 Aralık tarihinde Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile gerçekleştirilen Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan TCG BURGAZADA Foça'da düzenlenen törenle karşılandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aralık İzmir Yerel Haberler

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