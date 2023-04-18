TCG Anadolu gemisini 2'inci günde 14 bin 251 vatandaş ziyaret etti Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ikinci gününde 14 bin 251 kadar vatandaş ziyaret etti.

TCG Anadolu gemisini 2'inci günde 14 bin 251 vatandaş ziyaret etti

İSTANBUL - Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ikinci gününde 14 bin 251 kadar vatandaş ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'nda dün vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi görmek isteyen vatandaşlar ilk günden beri sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Gemiyi ilk günde 8 bin 720 kişi ziyaret etti. Bugün ise, 14 bin 251 Vatandaş ziyaret etti.