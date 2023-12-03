TCG Anadolu'ya 7'den 70'e ziyaretçi akını: Uzun kuyruk oluştu

TCG Anadolu'yu görmek için saatlerce kuyrukta beklediler

KOCAELİ - İzmit Körfez'ine demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını yaşandı. Gemiyi görmek isteyen 7'den 70'e vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), savaş uçakları ve taarruz helikopterlerinin iniş kalkış yapabildiği, son teknoloji silahlara sahip TCG Anadolu, geçtiğimiz günlerde İzmit Körfez'ine demirlemişti. Türkiye'nin en büyük savaş gemisini ziyaret etmek isteyen 7'den 70'e vatandaşlar sabahın erken saatlerinde İzmit Sahili'ndeki giriş noktasına geldi. Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar saat 10.00 itibariyle kimlik kontrollerinin ardından içeriye alındı. 1 Mart Vapur İskelesinden vapura binen vatandaşlar, açığa demirleyen TCG Anadolu'yu taşındı. Vatandaşlar gemiyi görmenin heyecanını yaşadı. Geminin 6 Aralık'a kadar ziyarete açık olacağı kaydedildi.

"14.00'da geldim buraya şuanda saat 16.00"

Yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu söyleyen Mehmet Bütün, "Saat 14.00'da geldim buraya. Şuanda saat 16.00, 2 saat olmuş geleli. Memleketimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah daha iyilerini nasip etsin. Bizde ziyaret etmek için geldik, inşallah ziyaret etmek bize de nasip olur. Yoğun bir ziyaretçi akını var. 'Bize sıra gelmez deyip' giden vatandaşlar oldu. Zaten öyle olmasaydı sıra bana gelmezdi, gerçi daha da sıra gelmedi ama yaklaştım diyeyim. İnşallah sırada bize gelir" dedi.

"İnsan seli var"

Gemiyi ilk kez ziyaret etmenin heyecanını yaşayan Eren Esin, "Türkiye'nin ihtiyacı olan bir gemiydi, Türkiye'nin gururu herkesin görmesini tavsiye ederim. Saat 10.30 gibi geldim, baya kalabalık insan seli var" diye konuştu.