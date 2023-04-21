Üye Girişi
Haberi Paylaş
TCG Anadolu gemisini Ramazan Bayramı'nın ilk günün 16 bin 127 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu gemisini Ramazan Bayramı'nın ilk günün 16 bin 127 kişi ziyaret etti

Yerel Haberler

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 16 bin 127 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 16 bin 127 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirleyerek pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaretçi akına uğrayan gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu 5 günde toplam 61 bin 231 kişi tarafından ziyaret edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Sarayburnu Türkiye SİHA Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title