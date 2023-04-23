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TCG Anadolu gemisini ilk günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu gemisini ilk günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti

Yerel Haberler

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyarete açıldığı günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyarete açıldığı günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirleyerek pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemiyi son günü 18 bin 43 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu ziyarete açıldığı ilk günden itibaren toplam 79 bin 274 tarafından kişi tarafından ziyaret edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarayburnu Türkiye SİHA Yerel Haberler

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