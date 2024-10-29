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TCG Alemdar Kurtarma Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

TCG Alemdar Kurtarma Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine açılan TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, geminin donanımı ve kurtarma operasyonlarındaki önemi hakkında bilgi aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tekirdağ'daki bir limana yanaşan TCG Alemdar Kurtarma Gemisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı. Kurtarma ve destek görevlerinde önemli bir yere sahip olan TCG Alemdar, Tekirdağ'da bir limanı yanaşarak vatandaşlara kapılarını açtı. Bu özel ziyaret fırsatına ilgi gösteren Tekirdağ halkı, gruplar halinde gemiyi gezme imkanı buldu.

Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar, görevli askerler eşliğinde çeşitli bölümleri gezdi ve geminin sahip olduğu donanım hakkında detaylı bilgiler aldı. Denizcilik tarihine ilgi duyan konuklar için eğitici ve heyecan verici bir deneyim olan bu gezide, TCG Alemdar'ın kurtarma kabiliyetleri, teknik donanımları ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Askeri personel, ziyaretçilere geminin tarihçesi, donanım özellikleri ve kurtarma operasyonlarındaki önemine dair bilgiler vererek soruları yanıtladı. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu denizde yaşatan etkinlik, farklı yaş gruplarından vatandaşların ilgisiyle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Denizcilik Yerel Yaşam Dünya

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