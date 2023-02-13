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TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak

Yerel Haberler

TCDD, deprem bölgesindeki depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzedelerin diğer bölgelere tahliyesinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası depremzedelerin diğer bölgelere tahliyesinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Depremin ilk gününden itibaren gönüllülerin ve depremzedelerin ulaşımına trenlerle destek olunuyor. Bu çerçevede TCDD, deprem bölgesinden diğer bölgelere depremzedelerin ücretsiz şekilde tahliye edileceğini duyurdu. TCDD'den yapılan paylaşımda, "Depremzede vatandaşlarımızın depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Demiryolları Türkiye Cumhuriyeti Kahramanmaraş Deprem Yerel Haberler

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