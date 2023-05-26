TCDD'den ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Eskişehir ve Bilecik arasındaki güzergahta 'Otla Mücadele' ilaçlaması hakkında uyarı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Eskişehir ve Bilecik arasındaki güzergahta 'Otla Mücadele' ilaçlaması hakkında uyarı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından 29.05.2023 ile 02.06.2023 tarihleri arasında Bozüyük-Enveriye güzergahında yapılacak 'Otla Mücadele' çalışması için uyarı yayınlandı. Güzergahta bulunan gar, istasyon ve saydingleri arasında yapılacak ilaçlamanın, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların, ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları duyurulur. - ESKİŞEHİR