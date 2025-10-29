Haberler

TBMM'den Birinci Meclis'e kortej yürüyüşü
Güncelleme:
Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Birinci Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Birinci Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Askerler büyük boy Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıklarından oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, milli takım sporcuları, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortej, Karma Bando marşları eşliğinde ilerleyerek, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu. Öte yandan Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, kortejdekilere sevgi gösterisinde bulundu.

"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum"

Kortej yürüyüşüne çocukları ve eşiyle katılan Tuğba Özal Özkan, "Mutluyuz bugün. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı hepimize kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Her sene geliyoruz. 6 yıldır Ankara'da yaşıyoruz zaten. Ankara'da bu kutlu günü Kızılay'da hep birlikte kortej eşliğinde kutlayacağız inşallah" dedi.

"Bize kültürümüzü, cumhuriyetin geleneklerini, göreneklerini gösteriyorlar, anlatıyorlar"

Kızı çalıştığı için torunlarını yanına alıp kortej izlemeye geldiğini belirten Ayşe Yetimoğlu, "Kocaman duygularla doluyum. İçimde bir heyecan. Her zamankinden daha fazla. İçim kıpır kıpır. Çocuklarımla birlikte bu günü dolu dolu yaşamak için geldik. Anıtkabir'e de giderim ama 2 senedir kortej izliyorum. Çok güzel hazırlanıyorlar. Bize kültürümüzü, cumhuriyetin geleneklerini, göreneklerini gösteriyorlar, anlatıyorlar. O açıdan da çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

SOLOTÜRK'ten selamlama uçuşu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, kortej için selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Bulvarda toplanan vatandaşlar selamlama uçuşunu ilgi ve coşkuyla takip etti ve o anları cep telefonları ile kaydetti. - ANKARA

