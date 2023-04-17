TBMM çocuk ve bilim şenliği Adıyaman'da yapıldı Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliğinde coşkulu anlar yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hayata geçirilen TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği deprem bölgesi Adıyaman'da düzenlendi.

TBMM çocuk ve bilim şenliği Adıyaman'da yapıldı

Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliğinde coşkulu anlar yaşandı

ADIYAMAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hayata geçirilen TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği deprem bölgesi Adıyaman'da düzenlendi.

Depremzede çocukların oldukça eğlendiği etkinlikte çocuklar ve aileleri oldukça güzel zaman geçirdi. Adıyaman Mansur Yardımcı Stadında yapılan etkinlerde çocuklar kurulan oyun alanlarında oynayarak doyasıya eğlendi. 17, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği Projesi ile çocuklar ve aileleri üzerlerinde bulunan stresi attı.

Etkinliğe gelen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından dolayı düzenlenen etkinlikte oldukça eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.