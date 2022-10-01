TBMM Başkanı Şentop Maraş dondurması dağıttı Yerel Haberler TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarının dondurma sponsorunun standında vatandaşlara Maraş dondurması dağıttı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarının dondurma sponsorunun standında vatandaşlara Maraş dondurması dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Dünya Göçebe Oyunlarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TÜGVA Genel Başkanı Bilal Erdoğan, oyunların dondurma sponsoru Alpedo'nun standında vatandaşlara dondurma dağıttı. Program hakkında konuşan Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, Dünya Göçebe Oyunlarına lezzet kattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Bursa İznik'te gerçekleşen Dünya Göçebe Oyunları etkinliğinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TÜGVA Genel Başkanı Bilal Erdoğan'ın stantlarında Maraş dondurması dağıttığını belirten Kervancıoğlu, "Vatandaşlarımıza afiyet olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Şentop Kahramanmaraş Bursa Dünya Yerel Haberler

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