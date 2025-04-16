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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hastanede yaptığı ziyarette bazı ümit verici gelişmelerin olduğunu belirtti.

Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyarete eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dua ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Davut Gül de Önder'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün burada hastaneye intikal ettiği ilk andan itibaren sağlık durumunu çok yakinen takip ettiğimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin durumunu bir kez daha müşahede etmek için hastanede ziyaret ettik. Dostları arkadaşları sevenleri burada. Sağ olsun doktorlarımız ilk andan itibaren tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor. Bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dua ediyoruz. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şekilde kontrol altında olduğunu söylemek isterim. Bütün ailesine, sevenlerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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