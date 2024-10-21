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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı Ziyaret Etti
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Aydın'da ADÜ Akademik Yıl açılış törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek Aydın ile ilgili istişarelerde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ağırladı.

ADÜ Akademik Yıl açılış töreni için Aydın'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, törenin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile birlikte Aydın Valiliği'ne gelen Kurtulmuş, valilik önünde törenle karşılandı. Yöresel kıyafet giymiş çocukların çiçek takdiminin ardından Valilik makamına çıkan Kurtulmuş, Vali Canbolat'la Aydın ile ilgili istişarelerde bulundu. Valilik anı defterini imzalayan TBMM Başkanı Kurtulmuş daha sonra STK'larla buluşmak üzere AYTO Konferans Salonu'na geçti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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