Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi 3. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi 3. Dönem Mezuniyet Töreni, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi 3. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Türkiye'ye örnek olan Tazelenme Üniversitemizin mezuniyet töreninde, büyük bir cesaret ve azim örneği gösterip ikinci baharlarını eğitime adayan siz kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Mezun olacak öğrencilerimizi kutluyorum. Hepiniz buruk bir sevinç yaşıyorsunuz, bunun farkındayım. Ama bu bir veda değil. Şunu vurgulayarak konuşmama başlamak istiyorum: Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık" dedi.

"Proje ülke genelinde yaygınlaştı"

Rektör Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak bu alanda öncü çalışmalar yürüttüğümüzü gururla söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi üniversitemizde başlayan Tazelenme Üniversitesi projesi, Ege'den Malatya'ya kadar ülke genelinde yaygınlaştı. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde de Yaşlılarda Egzersiz ve Spor alanında çalışmalar başlattık. Ülkemizde ilk olan bu çalışma da Türkiye'ye örnek teşkil etti. Bu vesileyle Gerontoloji Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İsmail Tufan hocamız başta olmak üzere Tazelenme Üniversitesi projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlayan, emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Özkan, "Sizler öğrenmenin yaşının olmadığını kanıtladınız. Hayatın her aşamasında yeni bilgiler edinmenin, yeni dostluklar kurmanın ve kişisel gelişim yolculuğunuzda yeni adımlar atmanın ne kadar değerli olduğunu gösterdiniz. Akdeniz Üniversitesi olarak sizlerin ikinci baharlarında önemli bir yer alma ayrıcalığına sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün, burada yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamış olmanın ötesinde, azminiz, kararlılığınız ve öğrenmeye olan bitmek bilmez tutkunuzla hepimize ilham verdiniz. Üniversitemizde geçirdiğiniz bu süreçte, sadece bilgi değil, aynı zamanda hayat tecrübeleri ve yeni bakış açıları da kazandınız. Bu noktaya gelmek için sarf ettiğiniz emek, gösterdiğiniz sabır ve azim için hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Özkan, "Başta da dediğim gibi bu bir veda değil. Sizler artık Akdeniz Üniversitesi ailemizin bir parçasısınız. Hem üniversitemizin hem de gönlümüzün kapıları sizlere her daim açık. Bahtınız açık ömrünüz bereketli olsun. Bu güzel gündeki neşenizi ve heyecanınızı hiç kaybetmeyin. Her yaşın ayrı güzelliği var. Hayata anlam katmak bizim elimizde. Sizin varlığınız bunun en büyük ispatı. İyi ki varsınız, hep var olun, sağlıkla kalın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Biri Kıbrıs'ta 13 üniversitede 60+ tazelenme üniversitesi

Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, "3. Mezuniyet Töreni'nde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Biri Kıbrıs'ta 13 üniversitemizde bireylere ömür boyu öğrenme imkanı sunan 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde hayat bulan 60+ Tazelenme Üniversitesi topluma ve bireye kattığı değerlerle öğrenmenin yaş sınırı olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır. Sizlerin burada olmanız ömür boyu öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. Öğrenme arzusunun hiçbir zaman bitmediğinin en güzel örneği sizlersiniz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin Türkiye'de yaygınlaşarak devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İsmail Tufan, "60+ Tazelenme Üniversitesi ülkemizde her geçen gün açılarak devam ediyor. Yeni üniversitelerin bünyesinde 60+ Tazelenme Üniversitesi Kampüsleri kuruluyor. En son Muş Alparslan Üniversitesi'nde yeni kampüsümüz yeni öğrencilerimizle buluştuk. Ardından Şırnak, Batman, Hakkari, Sivas, Malatya bunlar da dahil olacak. Dolayısıyla büyük bir ailenin bir parçası olarak sizleri mezuniyetinizde selamlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bülent Kayakuş, "Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ile yaşlı çalışmalarında ülkemizde öncü üniversitelerden bir tanesi. Tazelenme Üniversitesi'nin başlangıcını gerçekleştiren yüksek lisansı yolunu açan üniversitemizi biz de bakanlık olarak yaşlı hizmetlerinize verdiğimiz önemden dolayı değerli bir ortak olarak görüp bu süreci destekleyip geliştirmek adına kendimize bir misyon belirledik" dedi. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere belge takdimi gerçekleştirildi.

Törene; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bülent Kayakuş, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve tazelenme öğrencileri katıldı. - ANTALYA