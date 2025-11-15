Tayvan'da Çamur Volkanı Patladı

Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki çamur volkanı patlayarak 2 metre yüksekliğe kadar çamur ve alev püskürttü.

Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki Wandan kasabasında bulunan Huangyuan Tapınağının önündeki çamur volkanında bu yıl 2'nci kez patlama meydana geldi. Volkanın püskürttü çamur ve alev 2 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Patlama 3 saat sürerken, yakındaki tarlalara çamur aktı.

Son patlama, 6 ay önce gerçekleşmişti. - TAİPEİ